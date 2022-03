Defesa Civil alerta para risco de tempestade

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Defesa Civil, alerta que nesta quinta-feira (10), uma área de baixa pressão se aproxima da costa gaúcha, e somada a área que continua atuando na Argentina, mantém o tempo instável no estado.

Estas instabilidades avançam a partir da fronteira com o Uruguai ao longo da manhã e se espalham para as demais regiões gaúchas no restante do dia. Há chance para temporais, com rajadas fortes de vento, sendo esperados altos acumulados de chuva, especialmente nas regiões da Campanha e entre o Centro e o Nordeste gaúcho.

Líderes comunitários se mobilizam para melhor atendimento da ESF Vila Nova

Já na próxima sexta-feira (11), a área de baixa pressão se desloca para o oceano e a chuva se restringe a metade norte, também com chance para temporais apenas nas áreas de divisa com Santa Catarina.