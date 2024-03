Grupo de candomblé denuncia intolerância religiosa na Praça Getúlio Vargas

Share on Email

Desta vez, houve um incidente, conforme Cristian Hoesel. Ele relata que estavam na Praça mostrando sua religião, levando axé a quem quisesse, e um senhor que ele pontua ser evangélico, os ofendeu. “Estamos justamente além de levar os axés, buscando combater a intolerância religiosa na cidade”, destaca Cristian.

Informa que não é a primeira vez que realizam esta atividade em Alegrete, no mesmo local, e das outras vezes, o senhor só passou, porém nesta quinta-feira os agrediu com palavras. Ele informa que vão registrar BO, porque é preciso que as pessoas entendam que existem outras religiões que devem ser respeitadas. “Estamos aqui na paz, levando o axé de Iemanjá, encerrando o mês das mulheres, tão especiais e valorosas”, pontuou.

A pessoa que que Cristian cita(como sendo evangélico) não estava mais no local quando a reportagem do PAT conversou com ele.