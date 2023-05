Ciclista alegretense vence a Clássica da Soja, e segue líder do gaúcho de ciclismo

Alegrete tem se destacado nas competições de ciclismo no Rio Grande do Sul. A ciclista Mariana Piccoli/JP Bike Team venceu a tradicional Clássica da Soja, evento válido pela 4ª etapa do campeonato gaúcho de ciclismo, realizada na cidade de Santa Rosa neste último final de semana.

A prova do gaúcho foi dividida em dois dias e já é tradicional no calendário anual da FGC – Federação Gaúcha de Ciclismo. A Clássica da Soja foi a 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada, promovida e organizada pela Associação de Ciclismo Raptors Cycling Team. O município de Santa Rosa é considerada o berço nacional da soja e foi pensado um nome onde ficasse marcado o símbolo da soja, a qual movimenta toda a economia do mundo. Clássica: A prova de ciclismo só é clássica quando tem apenas um dia, e foi por isso que a organização resolver juntar a soja + clássica.

A ciclista de Alegrete que corre por uma equipe de Santo Ângelo disputou no primeiro dia, a Etapa Contra Relógio Individual, dentro da cidade de Santa Rosa e foi a mais rápida na prova de crono de 12 km. Já no dia 30, a Prova de Estrada até o Porto Mauá, totalizando em torno de 50km ou 80 km, Mariana repetiu a dose e chegou na frente novamente.

“Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, meus pais, meu namorado e a minha equipe pelo apoio de sempre. Parabenizo a organização pelo evento top e a todas as meninas que participaram, categoria feminina cada dia mais top. Seguimos”, destacou a alegretense.

A ciclista só não venceu na 1ª etapa do gaúcho, as três últimos subiu no lugar mais alto do pódio na categoria elite feminina, lidera em absoluta.

Outro dois bons resultados para Alegrete foram obtidos pelo ciclista Lucas Fernandes que reside em São Gabriel e disputou a prova no sábado de contra relógio de 9 km, encarando muita subida e vento contra, fatores que dificultaram a prova. Já no domingo, ele encarou a prova de estrada com 50 km, com bastante subidas e descidas. Nas somatórias dos dois dias, Lucas/Raptors finalizou a etapa em 3º lugar na categoria Paraciclismo C.

E na disputada categoria Sub-23, Uillian Gonçalves, o Vasquinho andou bem na contra relógio e na prova de estrada. Na somatória foi o vice-campeão da etapa.

Fotos: Cátia Martins, Sul Bike Race e reprodução