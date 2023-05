Judô Tanemaki brilha na Super Copa Santa Maria e traz 15 medalhas da competição sul-brasileira

O ginásio principal do Centro Desportivo Municipal serviu de piso para os tatames da disputa da 23ª Super Copa Santa Maria de Judô, promovida pela Liga Riograndense de Judô. A iniciativa realizada no último dia 30 de abril, teve apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que também cedeu o local e a equipe de apoio. O evento é financiado pelo Programa de Apoio ao Esporte (Proesp), no qual a instituição realizadora aprovou projeto no valor de R$ 34,6 mil.

Foram centenas de lutas que renderam 208 medalhas de ouro, 54 de prata e 35 de bronze entre todas as categorias, que foram do sub-7 anos até o sênior

De Alegrete, a equipe de Judô Tanemaki participou da competição organizada pela Liga Riograndense de Judô, etapa que faz parte do Circuito Sul-brasileiro, e contou com mais de 500 atletas. Dos 15 judocas que lutaram foram 9 Ouro, 4 Prata e 2 Bronze trazidos para casa.

Conforme Uilian Rodolfo judoca responsável pela delegação alegretense no centro do Estado, para muitos foi a primeira competição, mesmo assim, todos subiram no pódio representando muito bem o judô alegretense. Rodolfo enfatiza que o próximo desafio da equipe é a Copa das Missões, na cidade de Gramado dos Loureiros/RS no dia 18 de Junho.

Confira os resultados dos alegretense:

Bento Perazzolo 1° lugar

Benjamim Perazzolo 1° lugar

Miguel Vargas 1° lugar

Antônia Gonçalves 1° lugar

Pedro Petry 1° lugar

Rafaela Bortolotto 1° lugar

Matteo Dedé 1°lugar

Lívia Marques 1°lugar

Jorge Correa 1°lugar

Henrique Silveira 2° lugar Open

Henrique Silveira 2°lugar Sênior

Felipe Bortoluzzi 2° lugar

José Ardengh 2° lugar

Ana Clara Vargas 3° lugar

Gabriel Moraes 3° lugar

Fotos: reprodução