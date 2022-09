Inicia obra para revitalização da Avenida Freitas Valle

Share on Email

A revitalização da Avenida Freitas Valle, no centro de Alegrete, é uma das obras mais esperadas pelas famílias e comunidade do entorno do local.

obras na Avenida Freitas Valle

Na última semana iniciou o trabalho para fazer a parte elétrica da Avenida, com abertura dos buracos onde vai a fiação. O passeio central da avenida já foi interrompido para o andamento das obras.

A revitalização da Freitas Valle inclui iluminação, bancos e completa repaginação do local, com a acesso a cadeirantes e pessoas com dificuldade de mobilidade.