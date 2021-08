Ciclista: dia nacional alerta sobre desafios para trânsito mais seguro

O Dia Nacional do Ciclista é comemorado no dia 19 de agosto. Essa data foi estipulada em memória ao ciclista brasiliense Pedro Davison, de 25 anos que foi uma vítima do trânsito brasileiro sendo atropelado em 2006, enquanto pedalava no Eixo Sul.

Transformar a dor em uma ação positiva, ainda que em meio a processos muito difíceis, foi a experiência vivida pelo economista Persio Davison, de 73 anos. Da trágica morte de seu filho, Pedro Davison, atropelado por um motorista alcoolizado na chamada faixa presidencial do Eixão Sul, em Brasília, ele viu surgir, em todo o país, um movimento de conscientização e de mudanças de atitudes que, desde então, ajudam a melhorar as estatísticas de ciclistas mortos no trânsito.

Todos os esforços de conscientização culminaram na criação do Dia Nacional do Ciclista, em 19 de agosto.

A data atualmente além de ser uma comemoração alusiva aos ciclistas também é, com o contexto em que foi criado, um convite a todos a uma reflexão profunda das atitudes que cada um toma diariamente no trânsito, e diante disso uma marca para uma busca incessante para tornarmos o trânsito de nosso País mais seguro mediante nossas ações.

O Dia Nacional do Ciclista também é importante para promover o uso da bicicleta, um meio de transporte sustentável e viável. É preciso lembrar que não apenas os esportistas, mas também muitos trabalhadores usam a bicicleta e precisam trafegar com segurança e respeito.

Um trânsito seguro é responsabilidade de todos nós! A Associação Nacional dos Detrans (AND) parabeniza todos os ciclistas que cumprem com seu dever e contribuem com o trânsito mais humano.

Dicas de segurança para o ciclista no trânsito

– Use sempre o capacete

– Trace rotas mais seguras

– Evite ao máximo passar pelas calçadas

– Sinalize com as mãos

– Deixe sua bicicleta visível

– Não pedale na contra mão

– Cuidado com os cruzamentos

– Não divida a pista com veículos grandes

– Não ande entre os carros