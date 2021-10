Ciclista, em movimento, rouba celular de pedestre e foge

Pelas características e descrição da forma de agir, tudo indica que o acusado de ter roubado aparelho celular de uma vítima de 22 anos, no Parque Rui Ramos, tenha sido o mesmo que roubou um casal na viação Férrea na noite do mesmo dia.

Segundo o registro do jovem, ele estava caminhando em via pública, em plena luz do dia, por volta das 12h30,quando o acusado passou de bicicleta e uma faca na mão. O ladrão rapidamente surrupiou o aparelho celular da vítima que, mesmo pedindo socorro não conseguiu alcançar o indivíduo. O acusado seguiu na Avenida Alexandre Lisboa em direção à Estação Rodoviária. As características e descrições da roupa são semelhantes ao caso do casal que também foi assalto, porém, próximo à Estação Férrea, no mesmo dia à noite,descreveu na Delegacia de Polícia.