Com a presença do vice-governador e secretário de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior; da Chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor e do líder do governo, deputado estadual Frederico Antunes foi inaugurada neste sábado (16/10), no Alegrete, a sede da Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB Alegrete), que atenderá 42 municípios da região.

Delegacia de Repressão de Crimes Rurais e Abigeato é inaugurada em Alegrete

Delegacia de Repressão de Crimes Rurais e Abigeato é inaugurada em Alegrete

Em todo o Estado existem quatro delegacias especializadas em atender as demandas dos crimes rurais. A DECRAB Alegrete realizará atividades de combate ao crime organizado no meio rural.

Delegacia de Repressão de Crimes Rurais e Abigeato é inaugurada em Alegrete

De acordo com o responsável pela DECRAB, Alegrete, delegado Valeriano Garcia Neto, a equipe da nova delegacia conta com quatro policiais civis, inicialmente visto que a expectativa é que este número aumente com o efetivo que chegará após a formatura da próxima turma da academia de polícia, que terá início em novembro deste ano.

Mulher pratica padel para superar um câncer de mama

Delegacia de Repressão de Crimes Rurais e Abigeato é inaugurada em Alegrete

A criação das Decrabs visa atender uma das principais demandas do setor produtivo gaúcho, os crimes rurais. O foco central é o abigeato: crime que envolve o furto de animais no campo, tanto gado bovino, como equino. Também são investigados crimes de receptação e furto de maquinário agrícola.

A vereadora que se inspirou numa ciclista e começou a pedalar

Delegacia de Repressão de Crimes Rurais e Abigeato é inaugurada em Alegrete

As delegacias especializadas são subordinadas ao Departamento de Polícia do Interior (DPI) e tem atuação em todo o Estado, não ficando ligadas aos limites das delegacia regionais nas quais estão vinculadas. Elas atuam preferencialmente no interior, onde normalmente ocorrem os crimes.

Psiquiatra Luciana Mesko é homenageada com título de cidadã alegretense