Ciclista Erlan Aita vence Desafio Cabeça da Raposa com mais alegretenses no pódio

A cidade de Santa Maria realizou no último domingo (30), o Desafio Cabeça da Raposa. A tradicional Pains Marathon reuniu 300 ciclistas de várias cidades do RS. O trajeto apelidado de cabeça da raposa foi disputado em voltas conforme cada categoria, cada volta foi de 12,4 km.

Na categoria elite, o alegretense Erlan Aita levou a melhor. Uma prova estudada pelo atleta desde a primeira volta, no final num sprint eletrizante ele não deu chance para os adversários.

O atleta de Ivorá, radicado em Santa Maria Tômas Moro, foi o vice-campeão. Em terceiro, o atleta santa-mariense Adriano Brandão, seguido dos ciclistas Marcelo Barbosa e João Francisco Martins, completaram o pódio na elite masculina.

No feminino mais dois bons resultados para Alegrete. A ciclista Mariana Picolli foi a terceira colocada e Clariani Rocha chegou na 5ª posição entre as mulheres da prova. A campeã no feminino foi a atleta Andresa Segatto.

Pela categoria Master B (feminino), a ciclista Dânia Refatti foi a campeã.

E na Master C, o atleta Paulo Refatti foi ao pódio na 4ª colocação. Também fez boa prova o alegretense Guilherme Toledo, numa das categorias mais disputadas da prova, Guilherme finalizou em 7º na Sub-30.

Destaque para o alegretense Lucas Fernandes, que reside em São Gabriel. Em mais uma jornada de superação, Lucas deu show e faturou o 2º lugar na categoria PCD.

A organização da Pains Marathon – Desafio Cabeça da Raposa (XCM), ficou a cargo do ex-ciclista e atual presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo, Américo Batistella Junior.

Júlio Cesar Santos Fotos: Bike Santa Maria e Vagner Torres