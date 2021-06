Missas e adoração ao santíssimo marcam Corpus Christi em Alegrete

Compartilhe















O dia de Corpus Christi, feriado religioso, dia 3, será comemorado na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Aparecida de Alegrete. Sem a tradicional apresentação dos tapetes, para evitar aglomerações, a data será reverenciada de outa maneira devido à pandemia.

A programação inicia com o terço dos homens às 7h30min, na própria igreja e às 8h adoração ao santíssimo- com a benção da hóstia sagrada até às 15h 30. Depois serão realizada três missas: 9h , as 16h e às 19h. Sem tapetes para evitar aglomeração.

A capacidade de cada missa dentro do templo é de 140 pessoas, ou seja 25% da capacidade da Igreja Matriz que é de 543 pessoas

As celebrações serão com os padres Pedro Quinteiro Navarro e Venildo dos Santos.

Vera Soares Pedroso