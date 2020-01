Ciclista invade pista e sofre acidente na Assis Brasil

No final da manhã desta quinta-feira(9), um ciclista teve muita sorte ao se envolver em um acidente na Avenida Assis Brasil.

Conforme informações dos policiais, o relato foi de que o homem, de 52 anos, saiu da rua Alvaro Inácio de Medeiros e invadiu a pista na Avenida Assis Brasil, Cidade Alta. Desta forma, ele cortou a preferencial do condutor de um Renault que descia sentido Trevo.

O jovem, de 23 anos, que dirigia o carro permaneceu no local e prestou auxílio ao ciclista que não quis atendimento médico, tampouco, representar contra o condutor. Ele ficou com escoriações e a bicicleta com avarias.

Uma guarnição da PATRAM(polícia ambiental), estava passando no local e atendeu a ocorrência. O acidente foi por volta das 11h20min. O condutor do carro disse que não houve tempo de evitar o acidente, quando percebeu o ciclista estava na frente do veículo. Uma viatura do policiamento ostensivo, da Brigada Militar, também esteve no local.