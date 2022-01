Ciclistas alegretense pedalam 220 km de Santa Maria a Alegrete

Share on Email

A dupla que já no próximo dia 23, disputa a Volta da Costa Doce na cidade de Barra do Ribeiro, prova válida pela 1ª etapa do campeonato gaúcho de maratona.

Um dia depois deles pedalarem mais de 100 km, num trajeto de ida e volta até Manoel Viana, a dupla de ciclistas encarou outra pedalada um pouco mais longa.

Erlan e Uillian levaram 6 hroas e 22 minutos para chegarem em Alegrete

Eles saíram de Santa Maria por volta das 9h30min de domingo. Aita e Uillian levaram 6 horas e 22 minutos para percorrerem a distância. A temperatura na estrada chegou a 42º C. O sol forte foi o maior obstáculos dos ciclistas.

“A ideia era girar num ritmo confortável. A temperatura escaldante foi o maior desafio. Cuidados na hidratação teve de ser redobrado”, comentou Erlan que a cada cidade fazia uma pausa para repor energia.

Marca foi registrada no aplicativo Strava

A velocidade média chegou a 34,3 km/h com um gasto calórico de 8.107 Kcal. A altimetria foi de 2.019 m. Acostumados a uma quilometragem de 200 km por semana, a dupla elegeu o trecho final entre São Francisco de Assis e Manoel Viana o mais difícil, devido ao forte calor e por concentrar as subidas mais longas do percurso.

E foi justamente nesse ponto que a dupla recebeu o carro de apoio. O ciclista Luciano Brasil do Grupo Trilha Aventura se encarregou de abastecer os ciclistas com água, frutas e a tradicional coca-cola gelada.

Apoio no trecho mais difícil

A dupla concluiu a pedalada por volta das 16h20min. Em fevereiro a dupla vai encarar a Ruta das América, uma das principais provas do ciclismo uruguiao.