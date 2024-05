Ciclistas arrecadam donativos no Pedal Solidário, e materiais serão enviados para Porto Alegre

Numa realização da academia Corpus Gym, Alegrete foi palco de mais um evento de cunho solidário. No último domingo (19), um passeio ciclístico teve largada em frente à academia na Venâncio Aires. Num movimento solidário para angariar doações de produtos em prol dos atingidos pela maior catástrofe climática que assolou o RS.

Dezenas de ciclistas e apoiadores prestigiaram a ação que arrecadou diversos materiais. Nem o vento congelante da manhã de domingo impediu os ciclistas de fazerem um trajeto de quase 15km. Eles saíram da Venâncio em direção a Zona Leste, pedalando pela Avenidas Caverá, Inácio Campo de Menezes e Tiaraju. No retorno, o pelotão colorido passou pelo parque Nehyta Ramos e se encontrou com um grupo de jipeiros e trilheiros. Dali em diante, o comboio seguiu até a praça Getúlio Vargas. Os ciclistas desceram pela Coronel Cabrita, Venâncio Aires e chegaram na academia.

Conforme Francisco Severo, educador físico da Corpus Gym, idealizador do evento, as doações serão recebidas até o próximo dia 29 de maio, diretamente na academia. Ao final do passeio, ciclistas foram recepcionados com café, frutas e biscoitos. Além de representações de grupos de ciclistas da cidade, a Guarda Municipal empregou apoio logístico ao passeio.

Fotos: Lucas Gutierrez