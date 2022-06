Ciclistas de Alegrete brilham no Gaúcho de Ciclismo em Farroupilha

No último dia 5, ocorreu a 3ª etapa do ranking gaúcho de ciclismo de estrada no município de Farroupilha.

Centenas de ciclistas de diversas cidades do RS participaram do evento realizado na localidade de Monte Bérico na Rodovia VRS 834, Km 9,14.

A prova disputada em forma de circuito, teve as voltas de acordo com cada categoria. O tempo chuvoso deixou as disputas mais acirradas e dificultou a tarefa dos ciclistas que desafiaram a etapa denominada 1º Circuito Amazonas do Sul de Ciclismo.

Alegretense ao centro do pelotão venceu e lidera ranking 2022.

Cinco ciclistas de Alegrete participaram da etapa e tiveram excelentes resultados. Na elite masculina, Erlan Aita/Apuana Team líder absoluto do ranking, venceu mais uma. Aita fechou em primeiro as 14 voltas da prova num tempo de 1 hora e 17 minutos.

Alegretense lidera o ranking gaúcho

Na elite feminina, Mariana Piccoli/Apuana Team assegurou a 4ª posição, em 9 voltas, a alegretense gastou 1 hora e 4 minutos e segue entre as cinco melhores do ranking. A campeã no feminino foi a caxiense Andressa Segatto da equipe Caxias Ciclismo.

Mariana entre as melhores da elite no ranking gaúcho de ciclismo de estrada

Outro excelente resultado para Alegrete, foi na categoria paraciclismo. Dobradinha de alegretenses no alto do pódio. Campeão Anderson Pires da Rosa/Equipe ACJ, Pires reside em Caxias do Sul e liderou as 7 voltas e venceu na categoria.

Anderson fez uma prova espetacular em Farroupilha

Dobradinha alegretense na categoria paraciclismo

Já o alegretense Lucas Fernandes Dorneles, foi vice-campeão na paraciclismo e assegurou o título na sua categoria. Lucas reside em Rosário do Sul, onde exerce sua função profissional.

Lucas ainda garantiu título na categoria C3

Coroando os bons resultados, Uillian Brum Gonçalves/Apuana Team foi o terceiro colocado na categoria Sub-23. Em 9 voltas, Uillian levou 54 minutos e 45 segundos. O campeão na categoria do alegretense foi o atleta Marcelo Speorin/Acivas.

Uillian retornou ao campeonato e foi ao pódio em Farroupilha

A 4ª etapa será realizada na cidade de Santa Rosa. Ainda sem data definida, os alegretenses seguem os treinamentos visando o bom momento no ranking gaúcho de ciclismo de estrada.

Fotos: Cátia Martins e reprodução