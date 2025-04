Ciclistas do Rolê de Bike realizam ação solidária de Páscoa

Num dia agradável, eles realizaram um passeio ciclístico no final da tarde de domingo (20), com o foco de fazer o fim do dia de Páscoa de algumas crianças e pessoas mais feliz. Assim eles foram até a noite por volta das 20h de casa em casa, de rua em rua abordando as pessoas para entregar um agrado simples, mas de coração, destaca Nylo Junior, coordenador do grupo.

No domingo de Páscoa eles confeccionaram e entregaram 208 kits de doces e 30 bombons com uma mensagem de carinho, entregue as pessoas idosas que encontraram pelo trajeto realizado de bike pelas ruas, praças e parques da cidade. O Rolê de Bike passou pelos bairros Vila Nova e Macedo.

“A ação só foi possível através de colaboração de pessoas especiais que acreditam e se somam ao nosso projeto, nosso grupo vem com esse diferencial de fazer o bem, sem ver a quem. Mantemos nossa turma com suas bikes e realizamos várias ações durante o ano. Prezando sempre pela ordem, respeito e dedicação de ajudar quem realmente precisa”, destaca Nylo.

O Grupo Rolê de Bike deixa um agradecimento a várias pessoas que fizeram a diferença ajudando como puderam para que eles conseguissem realizar mais essa ação solidária.

“Aos familiares dos meus integrantes só tenho a agradecer, muito obrigado pela confiança, pelo respeito e por acreditarem no nosso grupo que procura sempre realizar sonhos, através da gurizada, das bikes e da arte”, frisou o coordenador.

Fotos: Nylo Junior