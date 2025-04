Moradores da área rural de Alegrete sofrem com a falta de transporte público

Algumas empresas que prestavam esse serviço deixaram de operar, alegando a baixa demanda de passageiros e os altos custos para manter as atividades.

No maior município em extensão territorial do Rio Grande do Sul, há localidades rurais situadas a mais de 80 km da zona urbana, como o Silvestre. Quem não possui veículo próprio e reside nessas áreas enfrenta sérias dificuldades para vir à cidade consultar, marcar ou realizar exames, além de acessar outros serviços essenciais.

Janice Chagas, moradora do Parové próximo à BR-290, relata que quando precisa vir a Alegrete para comprar mantimentos ou realizar consultas médicas, encontra muitos obstáculos, já que não há mais ônibus que façam a linha. Segundo ela, o transporte existente atende apenas ao trecho entre cidades. Dessa forma, mesmo que desembarque no meio do trajeto, precisa pagar a passagem integral até Rosário do Sul.

O presidente da Câmara de Vereadores, Cléo Trindade, informa que há mais de quatro anos acompanha essa demanda. Ele explica que as empresas deixaram de operar devido à significativa redução no número de passageiros e ao aumento dos custos operacionais. Trindade ressalta que o transporte dentro de qualquer localidade do município precisa passar por processo licitatório, mas, sempre que a Prefeitura realiza uma licitação, ela acaba deserta — ou seja, sem interessados —, pois nenhuma empresa se dispõe a prestar o serviço.