Ciclistas são afrontados em placa de sinalização no Caverá, em Alegrete

O pedal marcou o início de um projeto de colocação de placas com sinalização nos locais de treinamento. As placas, acopladas em cones e com bandeiras, têm a distância regulamentar de 1,5 m grifada e são móveis. A iniciativa visa oferecer mais segurança durante os treinamentos em grupo realizados aos finais de semana.

Bastante frequentada pelos praticantes de ciclismo em Alegrete, a popular estrada do Caverá oferece um trecho de quase 15 km em asfalto. No local, alguns ciclistas chegam a pedalar até 80 quilômetros. Não é por menos que, no principal aplicativo mundial de ciclismo, o Strava, o mapa do Caverá aparece em destaque como um dos pontos com maior frequência de ciclistas na região.

O pedal de sábado foi mais um dia especial, comentou o ciclista Erlan Aita. “Tivemos sorteios de brindes para os bravos guerreiros que se aventuraram em mais um treino. Conseguimos implementar nosso projeto com o intuito de garantir mais segurança a todos”, destacou Aita.

Em menos de 12 horas após o início do projeto das plaquinhas, uma placa de sinalização viária da VRS-806 amanheceu pintada com um alvo sobre a imagem que representa o “trânsito de ciclistas”. Um alvo estava desenhado sobre a placa e havia uma marca de projétil na perna do ciclista.

O caso de vandalismo foi flagrado no domingo (30), logo cedo, e, segundo os ciclistas, soou como uma afronta e um descaso com o direito de ir e vir. “A gente costuma pedalar ali sempre. Só queremos praticar o esporte de maneira que não prejudique o trânsito, nem que os motoristas nos prejudiquem. Um respeito mútuo”, desabafa um ciclista que pediu anonimato.

“Nos perguntamos o que faz um ser humano odiar tanto o outro que trafega em cima de uma bicicleta? No sábado, aconteceu mais um treinamento coletivo na estrada do Caverá, que conta com mais de 25 ciclistas todas as semanas. Neste mesmo dia, foram colocadas duas placas orientativas, desenvolvidas pela iniciativa privada, destinadas aos usuários da via, informando sobre a movimentação e pedindo cuidado ao trafegar na via. Para nossa surpresa, no domingo (30), uma placa de trânsito (de propriedade governamental) que indica a presença de ciclistas na VRS-806 amanheceu pichada e marcada com um tiro ao alvo. Até quando vamos passar por isso? Quem será a próxima vítima da intolerância e do ódio? Nós repudiamos qualquer ato de violência, seja contra ciclistas ou qualquer outro ser humano”, postou a ciclista Luana Gabriela em uma rede social.

