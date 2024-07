Reiniciaram as obras de pavimentação da avenida Freitas Valle

Após um período de paralisação de mais de três meses, a empresa responsável pelo serviço voltou ao canteiro de obras para iniciar a limpeza dos meio-fios e posteriormente realizar a pavimentação. As queixas dos condutores sobre as condições da via têm sido frequentes, e a retomada das obras é vista como uma medida crucial para resolver esses problemas.

Pai socorre filha e neta de agressão doméstica

O montante de R$ 496.643,42 foi destinado especificamente à pavimentação asfáltica. A modernização da superfície visa proporcionar uma circulação mais confortável e segura para pedestres, ciclistas e condutores de veículos que utilizam a avenida diariamente. A nova camada de asfalto será colocada nesta semana, após a remoção do asfalto antigo, visando melhorar significativamente o trânsito na região central.

A secretária de planejamento, Érica de Vargas, esclareceu à reportagem do PAT os motivos do atraso na conclusão das obras. Segundo ela, a empresa responsável estava atuando em regiões afetadas pelas cheias no Rio Grande do Sul, o que ocasionou a interrupção temporária dos trabalhos na Avenida Freitas Valle. Vargas destacou a importância da conclusão da via e informou que nos próximos dias a avenida deve ser liberada.

Ex-Rei Momo, Papai Noel e Mor de Banda, Humberto Domingues está doente e precisa da ajuda dos alegretenses

Além do investimento atual, a Prefeitura já havia destinado anteriormente R$ 418 mil para a revitalização do canteiro central da avenida. Essa etapa incluiu a remoção da estrutura antiga e a reestruturação das calçadas, proporcionando um ambiente mais agradável e seguro para os pedestres.

Foto: Núria Vargas