CIOSP foi decisivo para elucidar crimes no fim de semana

Operação “Fim da Linha”

Uma operação de fiscalização com ênfase no combate ao transporte clandestino de passageiros foi realizada, resultando em mais de 100 abordagens e 28 autos de infração em um período de mais de quatro horas. Durante a operação, um motorista tentou evadir a fiscalização, mas foi capturado pela Brigada Militar.

Furto de veículos frustrado

A Brigada Militar, em contato com o CIOSP Alegrete, respondeu a uma tentativa de furto de veículo no bairro Ibirapuitã. Graças à coordenação e à resposta rápida das autoridades, o indivíduo foi preso e encaminhado à delegacia. As imagens capturadas pelo CIOSP estão à disposição das autoridades para as investigações.

Tentativa de homicídio

Na noite de sábado, os suspeitos de uma tentativa de homicídio na Praça Getúlio Vargas foram identificados pelo CIOSP Alegrete. As imagens dos suspeitos foram repassadas para a Brigada Militar, que conseguiu prender os indivíduos. As gravações estão sendo utilizadas pelas autoridades policiais para auxiliar nas investigações.

A eficiência do CIOSP Alegrete e a colaboração entre as diferentes forças de segurança destacam a importância de operações integradas na promoção da segurança pública.