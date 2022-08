Ciclone causa deslizamentos e queda de estruturas em SC; moradores precisaram deixar residências

A chuva registrada entre a noite de terça-feira (9) e manhã desta quarta-feira (10) provoca prejuízos em diversas cidades de Santa Catarina. Parte de uma casa em construção desabou em Timbó. Em Balneário Piçarras, no Litoral Norte, um motorista ficou preso às ferragens depois que o carro foi atingido por uma coluna de concreto. O estado de saúde da vítima é grave.

Em Criciúma, 30 moradores precisaram deixar as casas durante a madrugada. As ocorrências são provocadas por conta da passagem de um ciclone extratropical no Estado. Cerca de 170 mil unidades consumidoras em Santa Catarina estavam sem fornecimento de energia nesta quarta.

Além disso, um outdoor de um mercado caiu durante a ventania na cidade de Balneário Piçarras, também no Litoral Norte.

Nesta manhã, a Defesa Civil informou que há risco ‘muito alto’ para deslizamentos, enxurradas e inundações em diversas cidades do Estado.

Sul

Em Criciúma, até a manhã desta terça 30 famílias foram retiradas de casa com auxílio da Defesa Civil por conta de alagamentos ou risco nas estruturas. Em torno de 15 pessoas foram para a casa de amigos e familiares. Outra parte foi levada para abrigos organizados pelo município.

Com o extravasamento da calha do rio que passa pela cidade, há registro de alagamentos nos bairros Sangão, Imperatriz, Vila Macarini, Vila Francesa, Vila Isabel e Cristo Redentor.

Porém, perto das 13h, o volume de chuva diminuiu e o nível dos rios baixaram, conforme o diretor da Defesa Civil de Criciúma, Fred Gomes. Ele afirmou que, depois das 15h desta quarta, o órgão fazia uma varredura pelos bairros para verificar se mais alguém precisa de ajuda e também para contabilizar quantas famílias foram afetadas.

Às 15h, somente o abrigo do ginásio municipal, localizado no Bairro Santa Bárbara, estava aberto. A ajuda a todas as famílias desabrigadas é concentrada neste local.

Na cidade de Jaguaruna, também no Sul catarinense, a prefeitura suspendeu as aulas nesta quarta por conta da previsão do tempo. Também não haverá serviço de transporte escolar.

Já em Gravatal, uma ponte caiu enquanto um caminhão carregado com garrafas de água atravessava a estrutura. Segundo a Defesa Civil do município, o veículo estava pesando cerca de 26 mil kg e ficou suspenso na correnteza.

Grande Florianópolis

Em Florianópolis, a chuva deixa o trânsito lento na manhã desta quarta. Na entrada da Ponte Pedro Ivo, que dá acesso ao centro da Capital, uma placa caiu sobre a fiação, o que deixou parte do bairro Coqueiros sem iluminação.

No bairro da Lagoa da Conceição, um automóvel rodou na pista no morro que dá acesso ao bairro nesta quarta. Há relatos de galhos na pista, que dificultam o trânsito na região.

Litoral Norte

Em Balneário Piçarras um homem teve traumatismo craniano após uma coluna atingir o carro que ele dirigia. Os bombeiros fizeram o desencarceramento da vítima, que ficou presa ao veículo. O motorista foi socorrido em estado grave de saúde.

Em Itajaí, a prefeitura atendeu ocorrências de alagamentos de ruas e duas quedas de árvores. Já em Balneário Camboriú, houve registro de quedas de árvores em alguns bairros da cidade, aumento do volume de águas no Rio das Ostras, alagamentos pontuais e queda de telhado. O primeiro clube flutuante de Santa Catarina, que fica em Balneário Camboriú, ficou à deriva. Não havia ninguém no local no momento.

Em Balneário Piçarras, na mesma região, o portal da cidade caiu nesta manhã por conta da ventania.

Segundo a Marinha, o canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes foi fechado nesta manhã de quarta.

Já na cidade de Porto Belo, placas também foram arrancadas por conta do vento. Na cidade também houve deslizamento de encostas.

Vale do Itajaí

Na cidade de Timbó, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de desabamento de parte de uma casa em construção e de um muro no bairro Araponguinhas na noite de terça. Durante o atendimento, os socorristas orientaram para que os moradores de uma residência deixassem o local, pois havia risco iminente da casa vizinha, em construção, cair.

Após os moradores deixarem a casa, parte da residência em construção desabou. Os moradores foram encaminhados a um abrigo fornecido pela Defesa Civil e Assistência Social do município. A ocorrência foi atendida por volta das 22h.

Serra

Em Lages, na noite de terça a Defesa Civil do município atendeu a uma ocorrência de queda de muro no bairro Sagrado coração de Jesus. Ninguém se feriu.

Norte

Em Joinville, parte do teto de gesso e do reboco do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) cedeu durante a chuva na noite de terça. O incidente ocorreu devido a uma infiltração na junção com outro prédio. A Defesa Civil deve fazer uma vistoria nesta quarta.

Moradores de uma casa no bairro Vila Cubatão, acionaram a Defesa Civil após a água invadir o imóvel. No bairro Boa Vista, houve um deslizamento de terra em um terreno. Na região central, algumas ruas ficaram alagadas.

