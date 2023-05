Cidade Alta tem alto índice de casos de Dengue; Alegrete têm 86 casos positivos

O levantamento é feito pela Vigilância Epidemiológica, em parceria com Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Dengue – organizado e analisado pelo analista de dados da SMS, Marco Rego.

Até o momento foram notificados 250 casos, sendo 86 confirmados (03 importados e 83 locais), 59 descartados e 105 ainda encontram-se em investigação. Foram registrados trinta e seis (36) casos no gênero masculino e cinquenta (50), no feminino, com um percentual de 34,40% de infectabilidade.

A região do Cidade Alta apresenta o maior número de casos, contabilizando vinte e três (23). Já no Centro são dez (10), bem como no bairro Independência, nove (09) na Vera Cruz, cinco (05) no Jardim Planalto e quatro (04) na Sepé Tiarajú. No Capão do Angico e na Vera Cruz continuam registrados três (03) casos.

Com dois (02) registros, destacam-se os bairros Emilio Zuneda, Macedo, Canjiqueira e Anita Garibaldi. Os demais a seguir contam com um (01): Saint Pastous, Novo Lar; Pedreiras; Canudos, Liberdade, Assunção, Fênix, Vila Nova, Prado, Honório Lemes, Nilo Gonçalves, São João e Joaquim Milano.

Abaixo, confira algumas ações que devemos tomar, pelo menos uma vez por semana:

• Verificar se a caixa d’água está bem tampada; • Deixar as lixeiras bem tampadas; • Colocar areia nos pratos de plantas; • Recolher e acondicionar o lixo do quintal; • Limpar as calhas; • Cobrir piscinas; • Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários; • Limpar a bandeja externa da geladeira; • Limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação; • Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado; • Cobrir bem a cisterna; • Cobrir bem todos os reservatórios de água.

Alerta-se para o uso do repelente, principalmente nos bairros supracitados. As atualizações serão divulgadas sempre às quartas-feiras. Para mais informações, entrar em contato com a SMS através do fone: 3961-1032.