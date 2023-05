Bebê de 400g, da UTI Neonatal, precisa com urgência de doação de sangue

Um bebê prematuro extremamente frágil, com apenas 400g, luta pela sua vida. Sua condição delicada exige transfusões sanguíneas regulares para garantir sua sobrevivência, contudo, o Hemocentro de Alegrete está enfrentando uma situação alarmante de escassez de sangue, e faz um apelo urgente à comunidade para que se mobilize e faça doações. A capacidade da UTI Neonatal já está completamente ocupada, e os bebês que necessitam de transfusão têm como requisito o tipo sanguíneo O negativo.

Idoso é violentamente agredido com um tijolo; suspeitos são presos e liberados

Diante dessa situação alarmante, o Hemocentro faz um apelo veemente à comunidade para doações de sangue. Ao realizar uma doação, cada indivíduo tem a oportunidade de salvar vidas e fornecer esperança aos pacientes em estado crítico, como o bebê prematuro na UTI Neonatal. No entanto, é importante ressaltar que todas as tipagens são fundamentais e as doações precisam ser realizadas com urgência

As doações de sangue podem ser realizadas no Hemocentro de Alegrete, localizado ao lado da Santa Casa na General Sampaio e fica aberto para receber doações de segunda à sexta-feira, das 7h às 13h, exceto às quartas-feiras.