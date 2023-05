Promovido pela Associação dos Arrozeiros de Alegrete, o evento propicia a toda a região um ambiente propício de discussão técnica de excelência para a atividade ligada ao agronegócio.

Em seu pronunciamento na abertura, o presidente da Associação dos Arrozeiros, Gustavo Thompson Flores, ao citar o tema proposto para este ano, “Novos Mercados e Políticas Públicas parta o Futuro da Lavoura de Arroz”, afirmou que foi uma boa escolha diante da realidade atual em que os produtores vêm de dois anos de seca e mais dois anos de pandemia, somando-se ao atual momento que exige muita atenção nas decisões que deverão ser tomadas para que o produtor possa administrar o seu negócio.

Gustavo ainda deu um toque sobre a reestruturação financeira da Associação dos Arrozeiros, agradeceu as parcerias, especialmente da Panela Campeira, dos patrocinadores, do presidente do Sindicato Rural, Luiz Plastina Gomes por se somar ao evento.

E reiterou o presidente o compromisso de continuar o trabalho no fomento às exportações de arroz como meio de equalizar a produção com a demanda e, por conseguinte, melhorar o equilíbrio e preços. “Temos a consciência de que a segurança alimentar do povo brasileiro está garantida, pois o que exportamos é o excedente da produção, destacou”.



Sobre o programa Pagapedra, o presidente da Associação dos Arrozeiros disse que mais uma vez o programa justificou seu objetivo e, graças ao grupo participante, vai indenizar em torno de 11 mil sacos de arroz a cinco produtores que tiveram suas lavouras atingidas por granizo nesta safra.

O presidente da Federarroz, Alexandre Velho manifestou-se no ato de abertura da Semana Arrozeira, destacando que Alegrete está cada vez mais forte não só no arroz, como no agro, fazendo menção à união das entidades Associação dos Arrozeiros e Sindicato Rural, reflexo do que acontece em nível estadual com os segmentos da produção.



Pela Câmara Municipal, parabenizou a família arrozeira o vereador Cléo Severo Trindade.

O prefeito Márcio Amaral encerrou os pronunciamentos dizendo que os agricultores são heróis, de vital importância para a economia do Município, que vencem todas as dificuldades, apesar de o setor ser combatido por uma sociedade cada vez mais estilizada. Márcio acrescentou que muitas vezes o produtor é tido como vilão, mas ele vem lutando contra a maré. Disse de seu reconhecimento a quem luta contra preços baixos e custos de produção.

Aproveitou o momento para dar um toque sobre as ações da administração que oferece recursos próprios do município para bancar o Ensino Médio na zona rural. “Estamos investindo na educação para que os jovens permaneçam pelo menos maios três anos com a família no campo”. Anunciou que pretende criar bolsas de estudo para esses alunos do Ensino Médio a fim de que possam continuar seus estudos.

Antes das palestras programadas para a primeira noite, as empresas de apoio, Basf, Seac Gestão, Expoente e Polisul oportunizaram aos presentes uma mostra de seus serviços na área do agro.

Foi prestada uma homenagem ao grupo de exportadores de Alegrete, ao todo 86 produtores. Um fato considerado histórico para o agro, pois Alegrete até então não figurava na janela de exportadores.

A Associação dos Arrozeiros de Alegrete comunica uma mudança na programação da 14ª Semana Arrozeira. Na palestra de quinta-feira, onde estaria no evento o Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, houve uma substituição. Agora será o advogado especialista em direito agrário e ambiental aplicado ao agronegócio, Bruno Fogiato Lencina.

Por motivos da troca da rotina do Dr. Thompson Flores, que não estava em sua agenda, acabou sendo inviável sua vinda à Alegrete neste momento. Já o advogado Bruno Lencina, atua especificamente no setor do Agro, e tem vasta experiência, em temas pertinentes e relevantes no segmento. De outro lado, a entidade reforça, que nesta terça-feira a programação terá a palestra da Secretária de Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann e o Secretário adjunto Marcelo Camardelli.