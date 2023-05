Idosa de 73 anos é violentamente agredida a pauladas dentro de casa

A violência e crueldade sofridas por uma idosa de 73 anos, residente do bairro Saint Pastous em Alegrete, são chocantes e injustificáveis. O autor da agressão, que foi preso em flagrante pela Brigada Militar, cometeu um ato de extrema covardia contra uma pessoa vulnerável.

De acordo com o relato da vítima, que conversou com o PAT, ela estava em sua casa quando o agressor, um dependente de entorpecentes e álcool, adentrou sua residência e a agrediu com pauladas. A idosa desesperadamente clamou por socorro, mas infelizmente ninguém veio em seu auxílio. Ela relatou que, ao conseguir se livrar do agressor, arrastou-se até a casa da mãe dele, que fica no mesmo bairro, que foi quem a ajudou. A idosa expressou o medo de que ele fosse tirar sua vida, pois as pauladas foram intensas e seu corpo estava coberto de hematomas. Ela lamentou: “é muita dor”.

A vítima revelou à reportagem que o agressor residia em sua casa há três anos, pois ela era conhecida da mãe dele e, estando sozinha, decidiu acolhê-lo. Ela o provia de roupas, alimentação e abrigo. A idosa, confusa e abalada, não conseguia compreender o motivo pelo qual ele a agrediu de maneira tão brutal. Ela ressaltou que a mãe dele não compactua com suas atitudes e nunca o protegeu. Ela acolheu o agressor na esperança de que ele mudasse, mas na noite de ontem(16), quase perdeu sua vida, sendo ainda ameaçada caso chamasse a polícia.

A idosa ficou com lesões por todo o corpo como resultado do ataque. O agressor foi conduzido à Delegacia de Polícia pela Brigada Militar e foi autuado em flagrante por lesão corporal. Ele já possuía registros anteriores na polícia.

A mãe do agressor, responsável por socorrer a vítima, enfatizou que não aceita de forma alguma as ações do filho. Por esse motivo, ela acompanhou a idosa até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico adequado e posteriormente, dirigiram-se à Delegacia de Polícia .