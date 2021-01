Cidade quase vazia no feriadão de fim de ano

Compartilhe















Desde a quarta- feira, a tarde, que a cidade começou a diminuir o movimento. Na tarde dessa quinta- feira, véspera da virada do ano, as ruas centrais de Alegrete estavam quase vazias.

O feriadão prolongado fez com que muita gente saísse da cidade, mesmo em plena pandemia. Muitos foram para o interior ou até para outras cidades passar a virada do ano.

As lojas e lotéricas funcionaram neste dia 31. No caso das lotéricas muita gente foi apostar na Mega da Virada.

E este dia 1 de janeiro de 2021 será marcado pela posse do 15 vereadores, pela manhã na Câmara, que poderá ser acompanhada, de forma online. E, às 18h, a posse do Prefeito Márcio Amaral e o vice, Jesse Trindade dos Santos, no Centro Cultural, só para convidados.

Como a pandemia continua e o vírus está ativo, as autoridades de saúde reforçam para as pessoas se cuidarem sempre. Só funcionam neste dia 1 os serviços de saúde e segurança.

Outro pedido é para os que forem ingerir bebida alcoólica, não dirijam, para evitar qualquer problema no trânsito, colocando em risco a sua vida e de outras pessoas.

Vera Soares Pedroso