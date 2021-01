Compartilhe















Homem de 43 anos foi esfaqueado na tarde do dia 31. De acordo com a Brigada Militar, a guarnição foi acionada na BR 290, próximo a entrada da Pedra Rosada. No endereço, a vítima que estava com cortes na mão e na cabeça disse que tinha sido assaltada e o acusado o agrediu com a faca.

O homem foi levado à UPA pelo Samu. A Brigada Militar realizou o registro no local. Não foi repassado o valor ou quais os produtos que o assaltante teria roubado da vítima.