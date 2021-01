Homem descumpre medidas protetivas para ameaçar ex- companheira

Compartilhe















Homem de 34 anos, foi preso pela Brigada Militar pelo descumprimento de Medidas Protetivas. De acordo com os policiais, a vítima de 28 anos, acionou a guarnição pois o ex- companheiro estava no pátio da sua residência a ameaçando.

A mulher, que é natural de Alegrete e reside em Manoel Viana, ressaltou que o acusado estava com sintomas de embriaguez e tentava entrar em sua casa. O ex, que é natural de São Francisco, a ameaçava falando que, se ele fosse preso a mãe e irmã do mesmo iriam tirar satisfação da mesma, além de prometer matá-la se a encontrasse com outro.

Quando os PMs chegaram no endereço constataram que o acusado estava no local. Ele foi preso em flagrante por descumprimento de Medidas Protetivas. Conduzir à Delegacia de Polícia de Alegrete foi feito registro e posteriormente o mesmo foi levado pelos policiais civis de Alegrete até o Presídio de São Francisco de Assis.