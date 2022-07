Cidades da região participam de evento comemorativo ao Dia do Bombeiro

Share on Email

Com equipes da cidade e região, o torneio integração do Corpo de Bombeiros de Alegrete foi um sucesso.

Na última sexta-feira(1º), inserido na programação da Semana de Prevenção dos Bombeiros e pelo Dia Nacional do Bombeiro, que é comemorado dia 2, ocorreu um torneio society, na Zona Leste da cidade.

O torneio promovido pelo Corpo de Bombeiros de Alegrete integrou oito equipes sendo sete de todos os Pelotões que compreendem a área de atuação do 10º Batalhão de Bombeiro Militar e o time da Brigada Militar de Alegrete, que foi o campeão, como convidado, especial.

As cidades que compreendem o 10º BBM são: Alegrete, Bagé, Quaraí, Rosário do Sul, Uruguaiana, Dom Pedrito, e Santana Do Livramento.

A confraternização foi das 8h às 17h30 e contou com a presença dos Comandantes de Pelotões e demais militares, o Comandante do 10° Batalhão de Bombeiro Militar, Tenente Coronel Rafael Gonçalves Pereira, e o Comandante da Companhia de Santana do Livramento, Major Moreno, assim como, o Tenente Delzivan de Ávila – comandante em Alegrete.

A ABERGS também participou da confraternização alusiva ao Dia do Bombeiro, onde estiveram presentes os Coordenadores Geral-Adjunto, Regional do Litoral Norte e Regional do 10° BBM, 1° Sargento Ubirajara Ramos, 2° Sargento Jeferson França e 2° Sargento Farney.

Ao meio-dia, ocorreu um almoço através da equipe Panela Campeira. Foram cerca de 90 Bombeiros e 12 policiais militares.

Ao final, a premiação foi a seguinte: o primeiro lugar ficou com um time da cidade, da Brigada Militar, com o segundo lugar Dom Pedrito, terceiro – Santana do Livramento e o quarto lugar o time dos Bombeiros de Alegrete.

A vitória da BM foi de 1 a 0 sobre a Corporação de Bombeiros de Dom Pedrito. O evento, também, teve participação do Presidente do Grupo de Apoio aos Bombeiros de Alegrete, Francisco Pedroso.