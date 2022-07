Liga faz feijoada para arrecadar recursos para ajudar pacientes

Share on Email

A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete mantém um cadastro de mais de 500 pacientes, os quais ajuda com encaminhamento de consultas, exames, alimentos, medicamentos e para fazer o tratamento fora de Alegrete.

Para ter recursos para todos esses serviços, a Liga faz promoções, porque as despesas são de cerca de 30 mil por mês.

E para angariar recurso para fazer frentes a novas despesas, no dia 9, a direção e voluntárias da Liga vão fazer a Feijoada do Bab’s, no Jockei Club de Alegrete às 20h.

Além da feijoda, o evento terá desfile da Loja Território, da Folk Shoes e animação da dupla ElleDois .