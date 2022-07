Emendas do Plano Diretor irão a votação neste mês na Câmara

A Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-estar Social – CIDBES, por meio de seu Presidente Vereador Itamar Rodriguez, iniciou junto à equipe jurídica e legislativa da Câmara Municipal de Alegrete, as análises das sugestões apresentadas pelos participantes nas audiências públicas promovidas pela Comissão durante o mês de junho no Plenário da casa legislativa.

O vereador Itamar faz a sistematização das emendas apresentadas pelos vereadores, além das sugestões do público. De acordo com Rodriguez, há tratativas com os legisladores para que estas emendas sejam apresentadas pela CIDBES, após criteriosa análise da equipe a qual fará as alterações necessárias e realizar as redações para ir à votação em plenário.

As comissões permanentes da casa, após analisar as novas redações e alterações, emitirão os pareceres para que as mesmas sejam votadas ainda no mês de julho. A previsão de votação das emendas está sendo articulado com a Mesa Diretora da Câmara Municipal para que sejam aprovadas em uma Sessão Extraordinária e que seja tratado somente o Plano Diretor entre os edis.