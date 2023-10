Cinco indivíduos envolvidos em extorsão, assassinato e ocultação de cadáver de Priscila Leonardi são indiciados

No decorrer das investigações, batizada de “Operação Indignus”, além do parente de Priscila, indiciado como o mandante e autor intelectual do crime de extorsão, outros três dos indiciados (de 34, 38 e 54 anos, todos de Alegrete) foram presos após representação da autoridade policial ao poder Judiciário – e permanecem presos até o momento.

As investigações apontaram que o mandante, primo de Priscila, teria contatado e se juntado aos demais indiciados para organizarem e auxiliarem na execução do plano, sendo que todos eles possuem envolvimento com facção criminosa na cidade. Assim, na noite do desaparecimento de Priscila, o mandante, Emerson Leonardi, teria acionado, por meio de um apenado da Penitenciária Modulada de Uruguaiana, os executores para virem pegá-la em sua casa, simulando uma chamada a um motorista que supostamente fazia corridas particulares.

Os demais executores, então, fazendo uso de veículo que já estava sob a guarda e custódia de um dos envolvidos para a prática criminosa, foram ao local e pegaram Priscila. O plano envolvia constranger a vítima para que valores de suas contas fossem retirados/transferidos para os criminosos. Porém, sem conseguir obter nenhum valor, ela acabou sendo morta e seu corpo ocultado para dificultar o descobrimento do crime cometido. Embora todos os elementos até então colhidos e documentados no inquérito (que conta com mais de 800 páginas) já tenham sido enviados ao poder Judiciário, a fim de respeitar o prazo legal em razão dos investigados estarem presos, ainda há diligências que aguardam conclusão no órgão policial.

As demais diligências ainda em andamento, assim que concluídas, serão remetidas ao fórum e ao Ministério Público para apreciação na forma de complementação ao inquérito. O indiciamento de todos os apontados no inquérito foi pela prática de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima e pelo resultado morte, bem como pela incidência da majorante do concurso de pessoas. Além disso, os envolvidos foram indiciados pela ocultação do corpo de Priscila. Não se descarta a imputação de homicídio doloso, além dos crimes já mencionados, após conclusão de todas as diligências ainda pendentes, bem como se busca a identificação completa de outros possíveis envolvidos nos crimes.

Caso condenados, as penas para cada um deles, pelos crimes pelos quais houve indiciamento, podem ultrapassar os trinta anos de prisão. A delegada destaca o incansável trabalho dos policiais civis da delegacia para a elucidação do caso desde o primeiro dia, quando foi comunicado o desaparecimento de Priscila. As investigações nunca cessaram nem um dia sequer, e continuam em razão de diligências que ainda restam ser concluídas. Embora a prática criminosa empreendida tenha sido complexa e incomum, todos os esforços foram voltados (e continuam sendo) à completa elucidação dos fatos, a maioria deles de forma sigilosa, como é de praxe e legalmente atinente ao trabalho da Polícia Civil.