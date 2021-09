Cinco produções brasileiras foram indicadas ao Emmy International Awards 2021

Share on Email

Os indicados ao Emmy International Awards 2021 foram anunciados nesta quinta-feira (23) pela Academia de Artes e Ciências Televisivas. Foram 44 indicados em 11 categorias, entre eles estão cinco indicações brasileiras.

As produções brasileiras indicadas são: “Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem” (Netflix) está concorrendo na categoria programação artística; a novela “Amor de Mãe” (Globoplay) concorre na categoria melhor telenovela; “Cercados” (Globoplay) em melhor documentário; “Diário de um confinado” (Globoplay) foi indicado a melhor programa curto e “Todas as Mulheres do Mundo” (Globoplay) a melhor minissérie.

O Emmy é o maior e mais prestigioso prêmio atribuído a programas e profissionais da televisão e ele está entre as quatro maiores premiações de entretenimento americano, os outros sendo o Grammy (música), o Oscar (cinema) e o Tony (teatro). O presidente e diretor executivo da Academia, Bruce Paisner, disse em um comunicado estar muito orgulhoso dos indicados deste ano e ainda completou: “para aqueles que temiam que a pandemia diminuísse a produção de TV em todo o mundo, esta é a resposta.”

Os vencedores serão anunciados no dia 22 de novembro em uma cerimônia presencial, em Nova York.

Por : Martina Santos