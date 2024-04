Cinco regiões da cidade sem água neste domingo

Equipes da Corsan trabalham no reparo de uma rede de água rompida na Avenida Brás Faraco, na tarde deste domingo, 14, em Alegrete. Os bairros Prado, Vila Grande e partes do Progresso, Sepé Tiarajú e Vera Cruz estão com o fornecimento de água interrompidos. A normalização do abastecimento será durante a noite, de forma gradual, com oscilações na vazão e pressão da água.

Para mais informações, estão à disposição da comunidade os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800.646.6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.