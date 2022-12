Circuito Match Point/Lucas Campagnolo encerra temporada dos padelistas

Share on Email

Segundo a professora Vera Palma a competição atingiu seus objetivos e na última etapa foram cerca de 150 padelistas competindo com um público superior a 200 pessoas passando pelo clube nos três dias de evento.

No masculino os grandes campeões foi a dupla Felipe Bittencourt e Vinícius Figueiredo, o vice ficou com Briner Ferreira e Lucca Leães. Na 4ª categoria os vencedores foram Igor fortes e Breno Garaialdi, a dupla Lucas Fontoura e Marcos Zuñeda ficou com o vice.

A 5ª categoria no naipe masculino foi vencida por Bruno Severo e Rafael Ceccon, que venceram a dupla Guilherme Mendonça e Jean Cogo, na grande final. Pela 6ª categoria, os campeões foram Pedro Henrique Estivalet e Felipe Almeida, o vice coube a dupla Artur Silva e Matheus Correa.

A dupla formada por Gustavo Matheus e Cauã Sampaio, estrearam com o pé direito, campeões na categoria iniciantes. O vice ficou com a dupla Vitor Andreola e Adailson Santos.

No feminino, jogando pela 4ª categoria, Magda Baialardi e Maria Luiza Schenkel sagraram-se campeãs. O vice foi para dupla Paola Borba e Elisangela Holschuk. Na 5ª categoria o título foi para Cátia Almeida e Suzi Barcelos, a dupla Cristiane Telles e Graciela Schenkel ficou com o segundo lugar.

A 6ª categoria foi vencida pela dupla Stella Refatti e Camila Brandolt, em segundo as padelistas Marina Machado e Carina Vicente. Na Iniciantes, Nara Gindri e Rozane asseguraram o título ao vencer a dupla Angélica e Karol Kemerich na final.

Na categoria mista “D”, os campeões foram Junior Barcelos e Suzi Barcelos, a dupla Alexandre Colpo e Carmela Cambrussi ficaram em segundo. Já na Mista C, Pedro Ravalia e Maria Luísa Schenkel encerraram como campeões e a dupla Alessandro Holzschuh e Elisangela Holzshuch ficou com o vice.

Fotos: reprodução