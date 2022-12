O menino que queria ser bombeiro realizou o sonho

Mais um alegretense realiza o sonho de se formar no Curso Básico de Formação Bombeiro Militar (CBFBM).

Ronison da Silva Oliveira, soldado bombeiro militar prestou o concurso em 2017, depois de todas as etapas concluídas o concurso foi homologado em 2018, os aprovados foram sendo chamados até que chegou a vez dele no final de 2021.

Foram apresentados todos os exames e documentação necessária e tudo deu certo. No dia 26 de janeiro assinou a posse e começou o curso básico que realizou em Porto Alegre. Por esse motivo o alegretense passou a residir com o irmão Cristian que já está há alguns anos na Capital.

A mãe Uni Oliveira, disse ao PAT que desde quando criança, o filho sempre gostou de ajudar, mas tudo aflorou mais quando ele participou do grupo de escoteiros em Alegrete.



Filho de Ronei Trindade Oliveira e Universina da Silva Oliveira (Uni), ele também é irmão de Suelen Oliveira, que esse ano também foi pauta no PAT durante o outubro Rosa em razão da última químio.

Por esse motivo a mãe, acrescenta que foi um ano de muita apreensão, mas ao mesmo tempo de muita garra de todos. Os filhos que são muito unidos, tiveram que se superarem ainda mais em razão do diagnóstico de Suelen.

Estamos todos felizes com a formatura. pois é o sonho dele, que se dedicou muito durante esse tempo, mesmo estando abalado em razão da doença da irmã. Agora que a Suelen foi fazer as radioterapias estão os três morando juntos, cada um com sua luta, seu trabalho, seus propósitos – acrescentou.

Uni ressaltou que o dia em que o filho soube que iria para o curso, a filha soube do diagnóstico. Um dia que teve dois momentos muito distintos, entre dor e alegria. Porém, a luta de Suelen aqui, foi também algo que enaltece ainda mais a conquista de Ronison, pois ele esteve sempre muito presente, mesmo a distancia e não estar com ela em alguns momentos, todos sabem do quanto isso foi muito doloroso pra ele.

Mas o final de ano chegou com boas novas, trazendo uma etapa muito importante do tratamento de Suelen concluído e a formatura de Ronison.

A irmã foi a madrinha para por as divisas nele.

A Formatura

Na manhã da última sexta-feira (9), no ginásio do Gigantinho, aconteceu a Formatura do Curso Básico de Formação Bombeiro Militar (CBFBM). Com 116 formandos, o curso foi realizado sob coordenação da Academia de Bombeiro Militar, com turmas em Porto Alegre e Bento Gonçalves.

O Curso Básico de Formação, instituído como atividade de preparação para ingresso na carreira como soldado, visa habilitar os recursos humanos para o exercício das missões de bombeiro militar. As atividades escolares iniciaram no dia 31 do mês de janeiro de 2022, com 1.614 horas/aula, abordando disciplinas de busca terrestre, aquática e altura, técnicas de combate a incêndio, suporte básico da vida, segurança contra incêndios, proteção e defesa civil, dentre outras.

Agora formados, os novos soldados passarão a integrar as diversas unidades do CBMRS, representando um incremento de recursos humanos qualificado para a excelência dos serviços prestados à comunidade.