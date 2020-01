Cruzamento com alto índice de acidentes recebe duas lombadas

Uma das vias com um alto índice de acidentes no bairro Promorar, agora tem lombadas.

No ano passado, o cruzamento da rua Hugo Giacomone com Albino Severo registrou mais de sete acidentes graves em menos de 15 dias. A reivindicação dos moradores junto à Secretaria de Segurança, Pública, Mobilidade e Cidadania foi atendida nesta semana. Através do setor de sinalização, foram implementadas duas lombadas, além de sinalizações horizontais e verticais.

De acordo com o secretário, Luciano Pereira, a medida foi tomada para garantir mais segurança de pedestres e condutores. Apesar das placas de sinalização que já existiam no local, os moradores ressaltam que a medida vai auxiliar para evitar uma tragédia. A imprudência também contribui para o número de acidentes.