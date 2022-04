Civic colide em Fiat Mobi que vai parar, na contramão, em cima da calçada

Não houve feridos. De acordo com o motorista do Civic, ele disse ao PAT que trafegava sentido bairro/centro na rua Bento Manoel.

No cruzamento com a rua Bento Gonçalves, devido a uma irregularidade, declive na via, ele perdeu o controle e colidiu na traseira do Fiat Mobi que seguia no mesmo sentido.

Com o impacto, a motorista do Mobi perdeu o controle do veículo que alguns metros à frente, subiu a calçada, bateu em uma árvore, rodopiou e ficou na contramão.

A condutora do Fiat Mobi realizou o teste do etilômetro que deu zero.

O acidente foi por volta das 5h20min, desta Sexta-feira Santa, na rua Bento Manoel, centro, Alegrete. Os dois veículos tiveram avarias e seriam removidos por guincho particular.