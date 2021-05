Clickideia, a plataforma digital da rede municipal de educação, promete alavancar o ensino on-line em Alegrete

Compartilhe















Garantir que os estudantes continuem aprendendo diante do contexto de pandemia do novo coronavírus, diante da necessidade de suspensão de aulas presenciais é um desafio para professores e gestores da educação em todo o Rio Grande do Sul. As aulas presenciais estão suspensas desde o ano passado, quando as medidas para conter o avanço da doença chegaram às escolas alegretenses.

Enquanto os portões das escolas permanecem fechados, as plataformas de ensino on-line ganham espaço. Em Alegrete, não há data definida para o retorno das atividades presenciais – as aulas, por enquanto, acontecem de forma remota. Por isso, as ferramentas tornam-se mais necessárias.

No fim do mês de abril, a Prefeitura de Alegrete fechou contrato com o Clickideia, uma plataforma de educação digital, criada em 2001 na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), por meio de um convênio para cooperação técnica em atividades de ensino, pesquisa, desenvolvimento, prestação de serviços e formação de recursos humanos na área de tecnologias aplicadas à educação.

Um portal que presta serviços para diversos estados e municípios do Brasil, foi a solução que a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel) encontrou para ampliar de forma gratuita o acesso do sistema à toda rede municipal de ensino. O portal elabora e disponibiliza conteúdos didáticos digitais inovadores, utilizando a internet como plataforma.

Em pouco tempo, 33 escolas, 405 professores e 3840 mil alunos passarão a ser beneficiados com a ação, ao se cadastrarem no sistema, mantendo um contato permanente com os estudos. Além de conteúdo liberado aos estudantes, também é proporcionada formação continuada aos professores. “É mais uma inovação para a nossa cidade. Proporcionar educação de qualidade na rede pública sempre será um desafio. Queremos que nossas crianças tenham as mesmas oportunidades. E isso começa com acesso ao mundo tecnológico, de forma avançada como estamos propondo e vamos fazer. A plataforma tem inúmeras alternativas didáticas, propiciando uma aprendizagem colaborativa e dinâmica entre professor e aluno, onde o centro da intencionalidade pedagógica é o aluno. Essa nova realidade é um momento para repensarmos a educação. Acredito que seja uma excelente experiência tanto para alunos, quanto para professores”, explica o prefeito Márcio Amaral.

Segundo Angela Viero, a secretária da Secel, através do sistema pode-se trabalhar dificuldades de alunos que necessitavam de acompanhamento individual para desenvolver algumas habilidades, ampliando os conhecimentos de forma direcionada. “Os alunos adoram atividades lúdicas, com aprendizagem dinâmica e divertida, visto que não é fácil envolver os estudantes a participarem de aulas nesse período tão adverso. Os professores poderão explorar a plataforma nesse período de pandemia e descobrir ferramentas novas que estão tornando o ensino ativo”, relata a secretária.