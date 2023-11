Clientes do Bradesco teriam se deparado com contas zeradas nesta segunda-feira

Uma suposta falha no sistema da instituição financeira teria resultado em algumas contas bancárias aparecendo zeradas no aplicativo.

Uma cliente, que preferiu não se identificar, relatou ao Alegrete Tudo, que no caso dela, notou um acréscimo de 600 reais em sua conta. “Quando acordei hoje, fui verificar minha conta e, para minha surpresa, tinha um valor a mais. Fui até a agência e fiquei sabendo de algum problema que não entraram em detalhes. No entanto, muitos clientes estariam com suas contas zeradas,” disse a usuária.

O PAT entrou em contato com a agência local do Bradesco pelo número 34224848. Apesar de ser atendido, a resposta obtida foi que não havia permissão para fornecer detalhes da falha. Diante dessa resposta lacônica, não foi possível esclarecer a natureza do problema. A reportagem deixa espaço aberto para um posicionamento oficial por parte do banco.

No site Downdetector, que monitora problemas em canais digitais, foi observado um aumento significativo nas notificações relacionadas ao Banco Bradesco. Alguns clientes expressaram sua insatisfação nas redes sociais, compartilhando prints de suas contas.

“Obrigado @Bradesco, vocês negativaram minha conta, deixaram minha mãe sem aposentadoria, sendo que ela precisa de medicamentos, e até agora não se pronunciaram. Várias reclamações e até agora NADA. O Procon será acionado,” declarou um cliente no Twitter.

Outros usuários também compartilharam experiências semelhantes. “Que absurdo do Bradesco! Minha conta estava zerada ontem e amanheceu ainda zerada! Bradesco, faça algo imediatamente!” escreveu outro cliente indignado.

Até o momento, o Banco Bradesco não emitiu um comunicado oficial sobre o fato.