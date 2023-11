Bandas e fanfarras deram um grande espetáculo na praça Getúlio Vargas; veja os vencedores

Share on Email

Um fim de semana pulsante, repleto de energia, música, dança e vibração, na Praça Getúlio vargas em Alegrete, durante o 29º Campeonato de Bandas e Fanfarras. O evento, que movimentou a cidade, teve seu ápice no encerramento, no domingo (19), por volta das 19h, com a entrega das premiações, destacan

do o talento e empenho das diversas bandas e fanfarras participantes.

O espetáculo de encerramento não apenas cativou o público, mas também aumentou a responsabilidade dos jurados, que tiveram a difícil tarefa de escolher os vencedores entre apresentações de alto nível. A dedicação e comprometimento das bandas e fanfarras eram evidentes a cada performance.

A Fanfarra Doutor Romário – CIEP e a Banda Musical Honório Lemes, de Alegrete, se consagraram campeãs em suas respectivas categorias. A conquista reflete não apenas o talento musical, mas também a dedicação incessante dos participantes.

A temperatura agradável do domingo levou um bom público à Praça, que desfrutou de oito apresentações envolventes. Infelizmente, a banda Municipal de Serafina Corrêa não pôde participar devido às adversidades climáticas, enchentes e rodovias interditadas.

Destaque também para a participação especial da Banda Ecilda Alves Paim, de Alegrete, que recebeu um troféu de agradecimento e reconhecimento.

Confira abaixo os resultados do domingo:

Baliza Masculino:

1º lugar – Fanfarra Comunitária Maria Daici – Uruguaiana

2º lugar – Fanfarra Comunitária Juniors – Uruguaiana

Baliza Feminino:

1º lugar – Banda Musical Honório Lemes – Alegrete

2º lugar -Banda Monsenhor Gautsch – São Lourenço

Pelotão de Bandeiras:

1º lugar – Banda Marcial Manoel Ribas – Santa Maria

2º lugar – Banda Monsenhor Gautsch – São Lourenço

3º lugar – Banda Marcial Rio Pardo

Corpo Coreográfico:

1º lugar – Banda Marcial Manoel Ribas – Santa Maria

2º lugar – Banda Marcial Escola Rio Pardo

3º lugar – Banda Monsenhor Gautsch – São Lourenço

Resultado das Bandas:

Banda de Concerto:

Banda Musical Imba – Bagé

Banda Rítmica:

Banda Comunitária Juniors – Uruguaiana

Fanfarra Simples:

1º lugar – Fanfarra Dr. Romário -Ciep – Alegrete

2º lugar – Fanfarra Comunitária Maria Daici – Uruguaiana

Banda Musical:

1º lugar – Banda Musical Honório Lemes – Alegrete

2º lugar – Banda Marcial Manoel Ribas – Santa Maria

Banda Marcial:

1º lugar – Banda da Escola Rio Pardo

2º lugar – Banda Monsenhor Gautsch – São Lourenço

Naipes:

Trompetes Rio Pardo

Bombardino Monsenhor Gautsch – São Lourenço

Percussão Sinfônica Banda Musical Imba – Bagé

Os resultados do sábado podem ser conferidos neste link – Na tarde de sábado, o show foi das bandas na Praça Getúlio Vargas. O 29º Campeonato de Bandas e Fanfarras não só celebrou a música e o talento, mas também reforçou o compromisso e paixão das comunidades envolvidas.