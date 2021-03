Clientes reclamam que bancos não atendem os telefones em Alegrete

Compartilhe















A pandemia e bandeira preta criam uma situação difícil em todos os setores da cidade, o que faz com que as pessoas apelem para a imprensa. Clientes de bancos ou pessoas que precisam de algum serviço nessas instituições dizem que os telefones não atendem e não sabem o que fazer.

Como estamos em início de mês, sempre é normal que a comunidade pague contas, com boletos em bancos ou lotéricas e, também há os que precisem, inclusive, renovar cartão, porque senão não tem como comprar. Até mesmo para agendar atendimento, as pessoas estão tendo dificuldades em Alegrete.

José Machado, Vice- presidente do Sindicato dos Bancários de Alegrete informou, por telefone, que vão verificar com os gerentes dos bancos o porquê desta situação, visto que conforme ele os bancos tem vários números de telefones e obviamente nem todas as pessoas têm acesso aos aplicativos em telefones celulares e precisam resolver questões em bancos.

Vera Soares Pedroso