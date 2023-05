Clínica especializada oferece atendimento com psiquiatra e acolhimento humanizado para crianças, adolescentes e adultos

Atende crianças, adolescentes e adultos de forma presencial com abordagem clínica e humanizada.

Os atendimentos costumam ser mensais com duração de aproximadamente uma hora. No entanto a frequência pode variar conforme a necessidade do paciente ou gravidade do caso, devendo por isso ser individualizada.



A primeira consulta é voltada para o acolhimento da pessoa em sofrimento com identificação do motivo que a fez buscar ajuda através da coleta de informações detalhadas sobre seu passado e seu contexto de vida atual. Medicações podem ser prescritas e exames complementares solicitados conforme necessidade e indicação de cada caso. Na maioria dos casos recomenda-se acompanhamento psicológico para melhor resposta ao tratamento tendo em vista que associação de fármacos e psicoterapia se mostra superior à abordagem isolada.



É de conhecimento geral que a Psiquiatria é a subespecialidade médica responsável pelo diagnóstico e tratamento dos mais variados tipos de transtornos mentais como a depressão e a ansiedade. Mas como saber quando se deve buscar ajuda de um profissional especialista? Quando os problemas de ordem emocional passam a impactar de forma significativa na vida da pessoa causando sofrimento e prejuízo importante no trabalho, nas relações interpessoais, no auto cuidado, na qualidade de sono e até mesmo na alimentação.



Portanto se você ou alguém que você conhece encontra-se com dificuldades de lidar sozinho com essas questões não tenha medo de buscar ajuda!

Os contatos do Fluir Alegrete são:

Pelo Whatsapp: (55) 99909-0814, fixo (55) 3422-4642 ou pelo link https://donlink.me/fluir-alegrete/?fbclid=PAAabGwYNB05Qh3cyZmZA2x4hTy0q63mAKewRoVZiYjX6bfsgjjynKHXNzyRo

O Fluir Alegrete está situado na rua Coronel Cabrita, 266, Centro de Alegrete.