Vídeo: Operação “Pralana” prende grupo criminoso em Alegrete

Na noite desta quinta-feira (18/05), a Polícia Civil, por meio dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete e com o apoio da DECRAB e dos policiais militares da Brigada Militar de Alegrete e Santana do Livramento, deflagrou a operação “Pralana” visando desarticular um grupo criminoso suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. A ação foi coordenada pela delegada Fernanda Mendonça.

Após algumas semanas de investigação, as autoridades identificaram que o grupo atuava na venda de entorpecentes em pelo menos quatro residências localizadas no bairro Promorar. Além disso, os suspeitos são acusados de ameaçar e agredir vizinhos para garantir a continuidade de suas atividades ilícitas sem serem descobertos. Com base nas informações coletadas, foram solicitados ao poder Judiciário quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos envolvidos, bem como cinco mandados de prisão.

Na noite de ontem, a operação foi executada, resultando na prisão de um casal de 44 e 39 anos, seu filho de 24 anos, bem como de outros dois indivíduos, de 34 e 38 anos, que atuavam como fornecedores de drogas para o trio. As investigações indicam que o grupo utilizava um bar como fachada para disfarçar a venda ilícita de entorpecentes. Todos os suspeitos foram detidos, e um deles também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, pois foram encontradas armas de fogo sem procedência e registro, além de uma grande quantidade de munições.

Durante as buscas, as autoridades apreenderam aproximadamente 50 mil reais em dinheiro vivo, cigarros irregulares, celulares, pedras de crack, porção de cocaína, quatro veículos e cinco motocicletas, além de outros objetos suspeitos de terem sido obtidos por meio da atividade ilegal do tráfico. Estima-se um prejuízo financeiro superior a R$ 250 mil ao grupo.

Após a conclusão das diligências necessárias, os presos foram encaminhados ao presídio de Alegrete. As investigações continuam em andamento com o objetivo de esclarecer outros crimes praticados pelo grupo. A ação da Polícia Civil representa um avanço significativo no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região, reforçando o compromisso das autoridades em promover a segurança e a tranquilidade da população.