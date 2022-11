Clínica Veterinária ATENDVET comemora uma década dedicada no cuidado com seu pet

Uma frase inspiradora para celebrar Dez Anos da Clínica Veterinária ATENDVET, traduz o sentimento de gratidão dos proprietários Flávia Machado Leite e Lucas de Freitas Hernandez, a todos que ajudaram a construir uma história de amor voltada para o cuidado especial com o seu Pet, 24 horas por dia, 365 dias do ano.

A Clínica Veterinária ATENDVET é especializada em consultas, cirurgias, plantão 24h de sobreaviso, vacinas, exames laboratoriais, serviços de radiologia, ultrassonografia, internação, isolamento para doenças virais, banho e tosa, hotel e pet shop.



E, para comemorar essa data tão especial, o presente é para seu PET e para você!



Acompanhe:



A cada semana até o dia do aniversário, haverá promoções, descontos incríveis em todos os procedimentos, brindes e o sorteio de uma linda cuia e uma garrafa térmica da Stanley, no dia 28 de Novembro.



Para iniciar, até o dia 12 de Novembro, a promoção válida é de 10% de desconto em todos os procedimentos, no banho e tosa e nos itens da conveniência pet.

Aproveite! Seu PET merece!



A trajetória:



A empresária Flávia Machado Leite é formada em Medicina Veterinária pela Universidade da Região da Campanha (URCAMP/CAMPUS ALEGRETE) desde 2006, com Pós-graduação em Clínica Médica e Cirúrgica de pequenos animais, apaixonada pela profissão, dedica-se a cuidar dos aspectos da saúde e do bem estar dos animais de pequeno porte.



Com o espírito empreendedor e atenta ao mercado, comenta que a Clínica Veterinária surgiu de um sonho de ter seu próprio negócio e duas possibilidades, sendo que uma delas, era investir num tambo de leite (leitaria).



Porém, para a decisão que mudaria para sempre sua vida, ela contou com dois grandes incentivadores. O primeiro foi e é, o seu marido, empresário Lucas Hernandez, que a motivou a abrir uma clínica veterinária que apresentasse uma proposta diferenciada, com serviços e atendimento de qualidade, com profissionais qualificados e que realmente contribuísse de forma precisa no cuidado com os animalzinhos de estimação e no auxílio com os tutores. “É com ele que decido se sim ou se não, ele é com quem compartilho a vida e todas as decisões” – destaca Flávia.



A outra pessoa à apoiá-la foi a Presidente da ONG OPAA, Nara Leite, que exerce um papel importante na sociedade, dedicada na luta pelas causas animais, através de adoções, proteção, resgate, acolhimento e conscientização.



Nara, na época da inauguração da Clínica Veterinária ATENDVET, tratou com Flávia e Lucas, o compromisso de emprestar materiais e equipamentos para a realização dos procedimentos. Em contrapartida, a Clínica, realizaria castrações nos pets em situação de vulnerabilidade. Com o tempo, a Clínica tornou-se referência, principalmente pelo trabalho realizado, conquistou mais clientes e aumentou a demanda, onde foi possível devolver o material e equipamentos para ONG OPAA, mas sempre preservando a parceria e o trabalho social.

A inauguração:

Clínica Veterinária ATENDVET, foi inaugurada em 27 de Novembro de 2012, com a missão de oferecer um atendimento especializado num ambiente onde o tutor e seu pet, recebessem o acolhimento necessário.

Após dez anos, a Clínica conta com uma equipe de médicos veterinários, com plantão 24h de sobreaviso, cinco colaboradores, estrutura adequada de consultórios, bloco cirúrgico, hotel, pet shop e recepção.

Outro diferencial da Clínica Veterinária ATENDVET é o atendimento de animais de grande porte, realizado pelo Médico Veterinário e também proprietário Lucas Hernandez.

Serviços:

• Diagnóstico de Gestação Bovina;

• Diagnóstico de Brucelose e Tuberculose;

• Cesariana;

• Andrológico em Touros;

• IATF;

• Coleta de sangue para Mormo e Anemia.

Agradecimento:

“Os desafios foram muitos e continuarão a existir! Mas a caminhada só faz sentido quando podemos contar com a confiança daqueles que acreditam no nosso trabalho.

Nosso compromisso é continuar trabalhando, inovar a cada ano e oferecer saúde e bem-estar aos nossos pets (filhos).

Nosso agradecimento especial a todos que ajudaram a construir UMA DÉCADA de muito sucesso e dedicação”.

Flávia M. Leite

Profissionais:

Flávia Machado Leite – Médica Veterinária;

Lucas de Freitas Hernandez – Médico Veterinário;

Milena de Souza Bianchi – Médica Veterinária;

Natielly Zacarias Dorneles – Médica Veterinária;

Clínica Veterinária ATENDVET está localizada na rua Joaquim Nabuco, 107 – frente à Rede Vivo.

Telefone: 55 3421 2294

Celular e Whatsapp: 55 9 99737584 (Plantão 24h de sobreaviso)

Facebook: Atendvet Veterinária

Instagram: atendvetveterinária

Aline Menezes

Redação PAT