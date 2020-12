Clube de Mães da Ordem DeMolay entrega kits de higiene ao Residencial Conviver

Na última quinta-feira (10), o Residencial Conviver recebeu mais uma ajuda generosa da comunidade alegretense.

O Clube de Mães da Ordem DeMolay, através da sua presidente Márcia Pereira Prates, fez a entrega de 100 Kits de higiene pessoal para o Lar Conviver. Elas arrecadaram creme dental, escova de dente, sabonetes e barbeadores.



A campanha de arrecadações foi através da ajuda das mães e das lojas Maçônicas de Alegrete.



O Clube de Mães e Amigos Horizontina Duarte Moutinho, é uma entidade formada por Mães de DeMolays de Alegrete e amigos que visa ajudar a comunidade alegretense através de filantropia.

Há muito tempo na história da Ordem DeMolay, a Organização possibilitou um modo dos pais dos membros associarem-se com a Ordem. O interesse dos pais no bem-estar dos filhos inspirou a ideia de organizar as mães numa atividades única. Ao longo dos anos, os grupos de pais provaram ser uma fonte de força para os Capítulos e uma adição real na equipe de liderança adulta.

Hoje, Clubes de Mães e Amigos combinam as energias e talentos de ambas as mães e pais, tão bem como tutores e padrastos. Trabalhando juntos, esses pais podem ajudar o Conselho Consultivo e o Capítulo.

Os propósitos dos grupos de pais são cooperar, assistir o Capítulo e seus membros, servi-lo e fortalecer o interesse de cada membro na Ordem DeMolay.

Os Clubes de Mães e Amigos geralmente cuidam da comida e refrescos para depois dos Encontros de Capítulos e também outras atividades sociais. Essas reuniões têm uma grande influência sobre os membros dos Capítulos e suas famílias. Freqüentemente essas atividades promovem oportunidades para os membros trazerem seus amigos para dentro do circulo DeMolay de amizade.

Júlio Cesar Santos Fotos: Clubes de Mães