Clubes de serviços homenageiam a Santa Casa pelos 150 anos

A cerimônia aconteceu com a presença do governador do Distrito 4780, Nelson Machado Harm e esposa Délia Machado. Também acompanharam o descerramento e visitaram setores do hospital, voluntários do Rotary Club Alegrete Sul, que tem como presidente Rafael Padula e do Rotary Club Alegrete Norte Centro, cujo presidente é Marcos Ruffo Goulart. A diretora de projetos do Rotary, Fatima Marchezan também se fez presente.

Ao longo dos anos, a Irmandade da Santa Casa de Alegrete recebeu, através dos voluntários do Rotary do município, significativas doações para a instituição. “Somente no último ano foram em torno de R$ 100 mil”, destaca Roberto Segabinazzi, presidente da Santa Casa.

Entre os equipamentos e melhorias possíveis com esse valor, estão a entrega de um gerador, reforma da cozinha, doação de maca, equipamentos para a Sala Vermelha, estetoscópios pediátricos para a UTI Neonatal, de recursos para a construção do prédio que abriga o tomógrafo e EPI’S durante a pandemia.

Diante de um cenário de extrema dificuldade e da falta de recursos enfrentados pela Santa Casa, a solidariedade e a participação da comunidade, das entidades e empresas, são fundamentais para a manutenção, humanização e eficiência dos serviços prestados pelo hospital. “A resposta da comunidade ao chamado dos clubes de serviços se torna fundamental para a manutenção do voluntariado e da ajuda a quem precisa”, lembra Segabinazzi.

“Nesse momento agradecemos aos voluntários dessas entidades que se doam para realizar eventos e campanhas para o nosso hospital”, conclui o presidente da Santa Casa.