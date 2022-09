Uso indevido de soníferos, com princípio ativo “Zolpidem”, deve ligar o alerta na saúde mental em Alegrete

Ninguém está livre da insônia. Volta e meia, seja por um evento importante, seja por um problema pessoal, custamos a dormir. De acordo com a Associação Brasileira do Sono (ABS), 73 milhões de pessoas sofrem de insônia no Brasil. Diante disso, em casos mais delicados, muitas pessoas precisam recorrer a medicamentos que ajudem a combater a insônia.

Muitos desses remédios, como o Edlular , possuem o principio ativo “Zolpidem”, que age diretamente no centro do sono, no cérebro. No entanto, recentemente, algumas cidades brasileiras, tal qual Brasília, registrou óbito pelo uso indevido de medicamentos com esse princípio ativo. Bernardo, de apenas 1 ano e 11 meses, recebeu uma dose elevada do “Zolpidem”, pelo seu pai, e acabou não resistindo.

Além disso, observa-se que um público, prioritariamente jovem, tem feito uso de remédios para dormir, nos dias de hoje, para ter alucinações, um dos efeitos colaterais se houver a ingestão elevada. Um caso que tem repercutido bastante é o do Pedro Henrique, o qual fez uso do medicamento em alta dosagem e confessou, em suas redes sociais, ter comprado dois pacotes de viagem por R$ 9,2 mil reais, mas não lembra de ter realizado a compra, apenas viu a cobrança em seu cartão de crédito no outro dia.

A psiquiatra Gisele Richter Minhoto, especialista em medicina do sono e professora da Medicina da PUC-PR, em uma entrevista ao VivaBem – canal de saúde e bem-estar no UOL – comentou sobre uso de soníferos com “Zolpidem”. De acordo com a psiquiatra, a impaciência por parte de alguns indivíduos em não esperar o tempo normal para pegar no sono leva a dependência psicológica. Além disso, Gisele destaca que o uso abusivo do “Zolpidem” para aumentar o tempo de sono ou para cochilar durante o dia não é recomendado.

O VivaBem também conversou com o farmacêutico e bioquímico Marcos Machado, presidente do CRF-SP, o qual salientou que o uso do princípio ativo “Zolpidem” apresenta vantagens quando consumido na dose e no tempo corretos. No entanto, o especialista reiterou o cuidado que é preciso ter para não tomar soníferos com esse princípio ativo por muito tempo e de forma excessiva, visto que ele pode causar dependência e problemas sérios. Por isso, falar com um médico sobre o uso adequado do “Zolpidem” é imprescindível, já que ele é capaz de fornecer a dose e o tempo necessários para o seu caso.