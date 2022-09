Aposentada adotou uma borrega como animal de estimação

Aos 77 anos, a alegretense disse que ganhou o animal e, entre os cuidados o passeio matinal faz muito bem para ambas.

Com lã branquinha e com uma corda, ela atrai olhares por onde passa. No início, os vizinhos chegaram a estranhar, mas agora já encaram com normalidade a ideia de que ela é igual a outros bichos de estimação que as pessoas criam em casa – comenta.

A festa mais expressiva fica por conta das crianças , comenta Gerceli. Durante as caminhadas, a ovelhinha que estava há poucos dias com a idosa, vai para tudo que é lado. “Sempre gostei de animais e hoje o inusitado fica com os passeios e os cuidados dela”- diz a aposentada sobre a mais nova integrante da casa.

De acordo com os veterinários, uma ovelha pode viver até 15 anos e chegar até 25 kg, além disso, se adapta ao ambiente mais doméstico, entretanto, como é acostumada a viver em bando, pode ficar neurótica quando adulta, o que difere do comportamento de um cachorro, por exemplo.

Fotos: Núria Vargas