Homem morre em acidente na RSC-287, em Venâncio Aires

Um homem de 58 anos morreu em um acidente no trevo da RSC-287, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, distante 131 quilômetros de Porto Alegre. Ele dirigia um carro que foi atingido na lateral por um caminhão por volta das 18h de domingo (25).

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima fazia uma conversão no sentido a Porto Alegre quando cortou a preferencial do veículo de grande porte. No automóvel, ainda estavam uma mulher e duas crianças, que foram encaminhados ao Hospital São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires.

De acordo com a assessoria da instituição, os três já tiveram alta. O motorista do caminhão não teve lesões, e o resultado do etilômetro mostrou que ele não tinha consumido álcool.

Fonte: G1