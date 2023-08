Cocaína rosa: droga localizada no RS possui efeito mais forte

A cocaína rosa apreendida no RS tem efeito mais forte do que a droga comumente utilizada, segundo o delegado Gabriel Borges, que investiga o caso. O saco com a droga estava entre mais de 100 kg de entorpecentes localizados em uma propriedade em São Sebastião do Caí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na quinta-feira (10).

“Tem efeito muito mais forte do que a cocaína normal. Ela também é alucinógena, tem questões psicodélicas. Tem efeito muito mais forte do que MDMA (outro tipo de droga alucinógena)”, afirma.

Segundo Borges, que integra o Departamento de Investigações do Narcotráfico, não se tem conhecimento de apreensão anterior de cocaína cor de rosa no estado. A droga foi encaminhada para a perícia e a polícia investigará a origem da cocaína e como ela entrou no RS.

Dois homens, que já tinham antecedentes criminais, foram presos em flagrante no local.

Em 2021, a Polícia de Brasília prendeu um traficante que vendia cocaína rosa na Esplanada dos Ministérios.

E no mesmo ano, a Polícia Civil havia encontrado uma quantidade de cocaína preta, escondida em sacos de açaí, em Novo Hamburgo. Como informou a polícia na época, era uma cocaína modificada quimicamente, que não podia ser farejada por cachorros, com um poder lesivo à saúde humana, pois é mais forte.

Polícia apreende cocaína cor-de-rosa em São Sebastião do Caí — Foto: Polícia Civil

Laboratório de facção

Segundo a polícia, na propriedade funcionava um laboratório de refino de drogas, descoberto após dois meses de investigação. No local, diferentes tipos de drogas eram refinados e preparados para distribuição no estado.

Um dos homens foi abordado ao sair do sítio. Em seu carro, foram apreendidas quantidades de crack, cocaína e maconha. Dentro da propriedade, estava o homem que seria o responsável pelo processamento químico das drogas.

Além das drogas, a polícia encontrou insumos e compostos químicos, balanças, prensa hidráulica, além de produtos estéticos e medicamentos usados para o refino da droga.

No total foram apreendidos:

82kg de maconha

44kg de cocaina

12 kg de crack

R$ 5 mil reais em dinheiro

cadernos de anotação

Uma ceduleira

5 telefones celulares

Um veículo

Por g1 RS